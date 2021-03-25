Почубилися під час руху: у Києві водії влаштували бійку на дорозі (відео)

Водій не звертали увагу, що їм сигналили з інших авто

У четвер, 25 березня, в Києві водії влаштували бійку прямо на дорозі.

Про це повідомляє ресурс «Київ Оперативний».

Водії зупинилися неподалік від станції метро «Лівобережна». Машини припаркували в крайній лівій смузі, вони рухалися в різних напрямках. Причина їх конфлікту невідома. Однак через їхні дії на дорозі виник невеликий затор. Водій не звертали увагу, що їм сигналили з інших авто.

«Забули зробити вранці зарядку? Не біда, зробіть розминку в заторі з іншими водіями. Що не поділили – незрозуміло, але для ранку четверга це не особливо важливо», – написали в мережі і опублікували відео бійки.

Тим часом, у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій, сталася сутичка між охоронцем та відвідувачкою. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка. Охоронець супермаркету кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка магазину також застосовувала силу і штовхнула його ногою. Під час одного з ударів жінка спіткнулася і впала на підлогу, але швидко піднялася і конфлікт продовжився.