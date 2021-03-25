Кияни вимагають відновити рух Міської електрички за повним графіком у будні

Автор петиції вважає не доречним пускати у вихідні дні 5 маршрутів, коли кількість пасажирів в десятки разів менше, ніж в будні

У будні дні велика кількість людей прямує на роботу, а електричок усього дві

Кияни не можуть зрозуміти, чому у вихідні дні міська електричка курсує частіше, ніж робочі, коли кількість пасажирів у рази більша.

Про це йде мова у петиції №10488 «Відновити курсування Міської електрички (Борщагівка) в будні дні за повним графіком».

Автор звернення Віталій Кучеренко звертає увагу, що в ранковий час з Борщагівки курсує в будні дні 2 електрички: в 7:16, та в 9:02, тоді як в вихідні дні – 5 маршрутів з проміжком 30 хвилин.

«Така сама ситуація в вечірній час в сторону Борщагівки – курсує 2 електрички, в той же час в вихідні дні – також 5 маршрутів. Виникає питання чи доцільно пускати в вихідні дні 5 маршрутів, коли кількість пасажирів в десятки разів менше, чим у будні дні, коли велика кількість людей прямує на роботу», – додає автор петиції.

Нагадаємо, 15 березня, за човниковим принципом почав курсувати модернізований електропоїзд за маршрутом «Святошин – Буча». Як повідомляє регіональна філія «Південно-Західна залізниця», до запуску був підготовлений меморандум про співпрацю між «Укрзалізницею» та головами місцевих рад передмість Києва – Ірпеня, Бучі та Коцюбинського.

За повідомленням АТ «Укрзалізниця», модернізований приміський електропоїзд на маршруті «Святошин – Буча» курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері.