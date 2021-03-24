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    Підозрюваний у хуліганстві на Банковій наполягає, що свастику намалювали самі поліціянти

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    На будівлі Офісу президента після акції очевидці помітили намальовану свастику - Підозрюваний у хуліганстві на Банковій наполягає, що свастику намалювали самі поліціянти
    На будівлі Офісу президента після акції очевидці помітили намальовану свастику
    Фото з відкритих джерел

    «Можу точно сказати, що під час акції свастики не було», – наполягає Філімонов

    Після гучної акції під Офісом президента на підтримку ув'язненого активіста Сергія Стерненка залишилися свастика на будівлі. Така провокація вигідна тільки правоохоронцям. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів учасник акції, ветеран АТО, лідер руху «Гонор» Сергій Філімонов.

    Філімонов зазначив, що стіни Офісу президента розмальовували свідомі українці. «Їм потрібно подякувати за те, що вони не залишаються осторонь проблем у країні, назвав би їх митцями», – сказав він.

    Водночас Філімонов переконує, що під час акції на підтримку Стерненка свастики не було, вона з’явилася після її закінчення. «Очевидно, що така провокація вигідна тільки «мусорам», – розповів активіст.

    Філімонов розповів, хто дав наказ розмалювати стіни Офісу президента: «Мабуть, «Топаз дав команду» (активіст «Антимайдану» 2013–2014 років Ігнат Кромський із позивним «Топаз»). Я, наприклад, думав, що люди малюватимуть на підлозі, що до того було багато разів на акціях. Хочу нагадати акції під Офісом Генерального прокурора (учасники акції на підтримку Стерненка закидали будівлю Офісу генерального прокурора фаєрами і петардами, – ред.). У місці, де не було пішохідного переходу через вулицю ми намалювали напис, який замалювали за дві години».

    Філімонов підкреслив, що й надалі братиме участь в «мирних акціях» протестів на підтримку Стерненка.

    Нагадаємо, Сергію Філімонову інкримінують організацію «активних хуліганських дій» під Офісом президента 20 березня. Зокрема йому було вручено підозру у порушенні ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. За словами самого Філімонова, правоохоронці вручили підозру без присутності адвоката, що суперечить закону.

    Заступник голови МВС Антон Геращенко учасників акції біля Офісу президента назвав маргіналами, неонацистами і скінхедами з профашистських кіл.

    Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження за фактом подій під Офісом президента 20 березня: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.

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    Теги: Київ протест активісти протести у Києві Офіс президента Сергій Стерненко
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