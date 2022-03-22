Реалії війни. Діти граються у столичному метро (відео)

Кияни змушені ховатися в підземних станціях метро від бомбардувань міста рашистами

Кияни змушені ховатися в підземних станціях метро від бомбардувань міста рашистами

Метрополітен вже майже місяць перетворився на бомбосховище

В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Тисячі киян в цей час ховаються у столичному метрополітені, який перетворили на сховище від обстрілів.

В інтернет виклали відео, де діти використовують сходи на станції, як гірку. Очевидно, малечі нудно сидіти без розваг, тож вони вигадують, що можуть.

Нагадаємо, у Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

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