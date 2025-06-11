Залицяння у столичному метро. Суд ухвалив неочікуване покарання

Порушник прибув до суду і визнав свою провину

Порушник доторкнувся до частини тіла жінки без її згоди, чим вчинив сексуальне домагання

Печерський райсуд Києва покарав чоловіка за сексуальне домагання, призначивши йому адміністративне стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, подія сталася ввечері 30 квітня у Київському метрополітені. На рухомій частині ескалатора чоловік вчинив дії сексуального характеру, а саме доторкнувся лівої сідниці жінки. Як сказано в адмінпротоколі, це відбулося без згоди потерпілої.

Порушник прибув до суду і визнав свою провину. Також проти нього зіграли зібрані письмові докази правоохоронцями: сам адмінпротокол, заява про вчинене правопорушення від потерпілої, а також свідчення очевидців.

Феміда застосувала до порушника одне із жорсткіших покарань, передбачених за вчинення сексуального домагання. У постанові суду сказано, що саме громадські роботи необхідні «з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами».

Нагадаємо, що санкція ч. 1 статті 173-7 Кодексу про адмінправопорушення, за якою судили чоловіка, передбачає штраф від 1,3 тис. грн до 2,7 тис. грн або громадські роботи від 20 годин до 40 годин, або виправні роботи до одного місяця.

Іще порушник заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», раніше Солом'янський районний суд Києва опублікував рішення, у якому йдеться про розподіл спільного майна подружжя. Суд визнав молочні залози дружини спільним майном і задовольнив вимогу чоловіка про стягнення половину вартості цієї неподільної речі.

Нагадаємо, що у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком». Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала.

У Франківському районному суді Львова також пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.