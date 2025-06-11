Головна Київ Новини
search button user button menu button

Залицяння у столичному метро. Суд ухвалив неочікуване покарання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Залицяння у столичному метро. Суд ухвалив неочікуване покарання
Порушник прибув до суду і визнав свою провину
фото: depositphotos.com

Порушник доторкнувся до частини тіла жінки без її згоди, чим вчинив сексуальне домагання

Печерський райсуд Києва покарав чоловіка за сексуальне домагання, призначивши йому адміністративне стягнення у вигляді 30 годин громадських робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, подія сталася ввечері 30 квітня у Київському метрополітені. На рухомій частині ескалатора чоловік вчинив дії сексуального характеру, а саме доторкнувся лівої сідниці жінки. Як сказано в адмінпротоколі, це відбулося без згоди потерпілої.

Порушник прибув до суду і визнав свою провину. Також проти нього зіграли зібрані письмові докази правоохоронцями: сам адмінпротокол, заява про вчинене правопорушення від потерпілої, а також свідчення очевидців.

Феміда застосувала до порушника одне із жорсткіших покарань, передбачених за вчинення сексуального домагання. У постанові суду сказано, що саме громадські роботи необхідні «з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами».

Нагадаємо, що санкція ч. 1 статті 173-7 Кодексу про адмінправопорушення, за якою судили чоловіка, передбачає штраф від 1,3 тис. грн до 2,7 тис. грн або громадські роботи від 20 годин до 40 годин, або виправні роботи до одного місяця.

Іще порушник заплатить 605,6 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», раніше Солом'янський районний суд Києва опублікував рішення, у якому йдеться про розподіл спільного майна подружжя. Суд визнав молочні залози дружини спільним майном і задовольнив вимогу чоловіка про стягнення половину вартості цієї неподільної речі. 

Нагадаємо, що у Львові суд розглянув справу 18-річної дівчини, яка займалася сексом на зупинці громадського транспорту. Згідно із судовим рішенням, 25 січня 2023 року о 22:18 у Львові дівчина «вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче поясу, вступила в контакт (статеві зносини) з чоловіком». Дівчину звинувачували у вчиненні дрібного хуліганства. Вона свою вину визнала. 

У Франківському районному суді Львова також пояснили, чому за секс на зупинці громадського транспорту ввечері 25 лютого покарали лише 18-річну дівчину, а її партнера – ні.

Читайте також:

Теги: Київ суд метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наближається день, коли Феміда все пробачить Насірову і Мартиненку
Наближається день, коли Феміда все пробачить Насірову і Мартиненку Правосуддя
26 травня, 10:10
Водія та пасажира авто Audi поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів
У Дарницькому районі затримано чоловіків, які влаштували стрілянину з вікна авто
19 травня, 14:01
Наслідки масованої атаки безпілотників та балістики на Київ
Заради чого РФ продовжує війну? Єрмак показав промовисте фото
24 травня, 10:07
У Києві проходитимуть тренування з органами управління та силами цивільного захисту для відпрацювання практичних навичок у разі знеструмлення обʼєктів водопостачання
У двох районах Києва 27 травня може зникнути вода в кранах
26 травня, 13:17
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності – жовтий
Негода у Києві та області: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3 червня, 08:56
Шарію заочно присудили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема і його каналів
Шарія засуджено до 15 років тюрми – вирок суду
4 червня, 18:21
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
6 червня, 04:55
На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 10-15 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
9 червня, 11:45
Вікно у дитячій кімнаті вилетіло від вибуху під час атаки російських окупантів у ніч на 10 червня 2025 року
«Шахед» розніс дитячу у квартирі на Оболоні. Жінка розповіла, що врятувало життя (відео)
Вчора, 09:26

Новини

У Києві жінка хотіла «викупити» чоловіка з в’язниці, але стала жертвою шахрая
У Києві жінка хотіла «викупити» чоловіка з в’язниці, але стала жертвою шахрая
Представники ЮНЕСКО приїдуть оглянути Софійський собор, пошкоджений атакою РФ
Представники ЮНЕСКО приїдуть оглянути Софійський собор, пошкоджений атакою РФ
Залицяння у столичному метро. Суд ухвалив неочікуване покарання
Залицяння у столичному метро. Суд ухвалив неочікуване покарання
Рух проспектом Соборності частково обмежено до 18 червня
Рух проспектом Соборності частково обмежено до 18 червня
«Сучасні варвари з Росії». Рада церков відреагувала на пошкодження Софійського собору
«Сучасні варвари з Росії». Рада церков відреагувала на пошкодження Софійського собору
Міст у Вишгороді, який було зруйновано на початку війни, запрацює у вересні 2025 року
Міст у Вишгороді, який було зруйновано на початку війни, запрацює у вересні 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
241K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 червня: ситуація на фронті
128K
Росія назвала умову для завершення війни в Україні: країни Балтії впливають на рішення
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 червня 2025
76K
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
71K
Лише п’ята частина військовослужбовців воює на передовій. Нардеп пропонує рішення
20K
Одіозна олімпійська чемпіонка звинуватила царя у тому, що росіяни не довіряють депутатам

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Сьогодні, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
Вчора, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
Вчора, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua