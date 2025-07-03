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Один із районів Києва є лідером зі вживання алкоголю в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Один із районів Києва є лідером зі вживання алкоголю в Україні
Раніше під час онлайн-опитування 82% опитаних українців відповіли, що вживають алкоголь
фото з відкритих джерел

Один зі столичних районів вийшов у лідери за кількістю вжитого алкоголю за даними загальноукраїнських мереж магазинів

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов повідомив цікаву «цифру дня»: за даними загальноукраїнських мереж магазинів, Деснянський район посів перше місце в Україні за споживанням горілки. Про це повідрмляє «Главком» із посиланням на Максима Бахматова.  

«Цифра дня. Деснянський район №1 в Україні по споживанню горілки. Інформація від загальноукраїнських мереж магазинів», – написав Бахматов. 

Допис Максима Бахматова
Допис Максима Бахматова
скриншот допису

Десня́нський район – один із десяти районів Києва, знаходиться у північно-східній частині міста. Кількість населення налічує близько 345,200 тис. чоловік.

До складу району входять кілька територіальних одиниць, зокрема житловий масив Вигурівщина-Троєщина і селище Троєщина, житловий масив Лісовий і селище Биківня.

Нагадаємо, 82% опитаних українців вживають алкоголь. Результати онлайн-опитування опублікував Український інститут майбутнього. Метою опитування було провести оцінку емоційно-психологічного стану українців під час війни з Росією. За результатами опитування алкогольні напої вживають 82% респондентів, 65% із яких приймають спиртне кілька разів на місяць чи рідше. Декілька разів на тиждень алкоголь п’ють 15% опитаних, а ще 3% випивають майже щодня. Респонденти зізналися, що вживають спиртні напої з метою розслабитися, відпочити та відновити сили.

Раніше повідомлялося, що вчені з Інституту показників здоров’я у Медичній школі Вашингтонського університету провели дослідження щодо впливу алкоголю: для людей старше 40 років невелика кількість алкоголю може допомогти запобігти хворобам серця, інсульту та діабету.

До слова, продаж неповнолітнім цигарок чи алкоголю у Греції вперше стане кримінальним злочином. Уряд оприлюднив відповідний законопроєкт і таким чином покладе край типовій для дорослих практиці посилати дітей та підлітків за цигарками. Міністр охорони здоров'я Греції Адоніс Георгіадес пояснив, що ініціатива має за мету захист молоді від шкідливих звичок.

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Теги: Троєщина алкоголь Київ

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