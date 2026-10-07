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Окупанти вдарили по Київщині: є постраждалий, пошкоджено склад і логістичний центр

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Київщині: є постраждалий, пошкоджено склад і логістичний центр
У Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

У Фастівському районі пошкоджено автомобіль та логістичний центр

Увечері 7 жовтня російська терористична армія атакувала Київську область. Унаслідок удару є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОДА Тимура Ткаченка.

За даними влади, у Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження. Також у районі пошкоджено складське приміщення – вибито вікна та двері, пошкоджено два автомобілі. На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

«У Фастівському районі пошкоджено автомобіль та логістичний центр. На території останнього виникла пожежа, її ліквідація триває. На щастя – без загиблих», – наголосив Ткаченко.

Зазначається, що екстрені служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня росіяни вдарили по Києву. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Як повідомлялося, на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.

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Теги: війна Київщина

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