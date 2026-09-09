Україна та партнери створюють європейський щит від балістичних ракет – Зеленський

планують використовувати як доповнення до них, створивши єдиний європейський антибалістичний щит

До проєкту долучилися десять держав та провідні оборонні компанії Європи

Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням інтегрованої системи захисту від балістичних ракет у межах програми Freyja. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та керівниками оборонних компаній країн-партнерів, пише «Главком».

За словами Зеленського, головною темою зустрічі стала антибалістична програма Freyja, яка має об'єднати можливості України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Проєкт передбачає створення інтегрованої системи захисту від повітряних загроз.

До роботи над програмою залучені оборонні компанії Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Україна має забезпечити один із ключових елементів майбутньої системи – антибалістичну ракету, тоді як партнери володіють технологіями радарів, сенсорів та інших компонентів.

Під час зустрічі сторони узгодили розподіл завдань між політичним і промисловим рівнями. Лідери та урядовці мають визначити необхідні рішення на державному рівні, а виробники й розробники – забезпечити реалізацію технологічної частини проєкту.

Freyja не повинна замінити вже наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Її планують використовувати як доповнення до них, створивши єдиний європейський антибалістичний щит.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна здатна самостійно розробити антибалістичну ракету та пускову установку, однак для повноцінної системи необхідні європейські радари, сенсори та інші технології. У серпні українська сторона повідомляла про інтеграцію європейських компонентів у Freyja.

Нагадаємо, Україна планує отримати мінімально життєздатний прототип нової європейської системи протибалістичної оборони під кодовою назвою Freyja вже у першій половині наступного року.