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Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп звернувся до Путіна з Генасамблеї ООН (відео)
Трамп відповів на запитання журналіста без додаткових пояснень
Фото: Скриншот з відео

На запитання журналіста президент США закликав російського лідера завершити війну

Президент США Дональд Трамп коротко відповів на запитання журналіста про те, що він хотів би сказати російському лідеру Володимиру Путіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента США.

«Розберися з війною!» – сказав Трамп. Перед цим журналіст, звертаючись до президента США, запитав: «Що ви хочете сказати Путіну?». Трамп відповів на це запитання без додаткових пояснень.

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Перед цим журналіст крикнув президенту США: «Що ви хочете сказати Путіну?». У відповідь Трамп вимовив англійською: «Settle the war!».

Цю фразу можна перекласти як «врегулюй війну», «розберися з війною», «поклади край війні» або «доможися припинення війни». У цьому контексті Трамп закликав російського президента врегулювати війну проти України.

Коротка розмова відбулася в Нью-Йорку, де Трамп бере участь у заходах у межах Генеральної асамблеї ООН. Раніше президент США неодноразово заявляв про необхідність завершення війни Росії проти України та закликав Москву погодитися на мирне врегулювання.

Нагадаємо, президент України перебуває у Нью-Йорку, де має провести низку зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Однією з ключових стане розмова з Дональдом Трампом.

Як повідомляє The Guardian, під час майбутніх переговорів президент США, як очікується, наполягатиме на енергетичному перемир'ї між Україною та Росією. Зокрема, Трамп планує порушити питання припинення ударів по енергетичних об'єктах на тлі зростання світових цін на дизель.

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Теги: США ООН війна путін Дональд Трамп Україна

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