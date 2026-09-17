На Чернігівщині росіяни атакували фермерське господарство (фото)

Вогнеборці ліквідували пожежу

Учора пізно ввечері росіяни «Геранню» атакували фермерське господарство в селі Сновської громади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Зазначається, що пожежу загасили вогнеборці.

«Протягом доби ворог завдав 25 ударів по Чернігівщині. 14 – це FPV-дрони у прикордонні», – додав Чаус.

Нагадаємо, уночі 17 вересня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок цього постраждали люди. Зафіксовано влучання в складську будівлю.

Також у ніч на 17 вересня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок ворожої атаки на Одесу постраждали люди.

До того ж у ніч проти 17 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Жінка та двоє чоловіків отримали травми. Їм надають всю необхідну медичну допомогу.