В окупованому Бердянську сталася «бавовна»
За попередніми даними, вибух трапився в районі порту
У суботу, 12 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася «бавовна». Після вибухів у небо піднявся стовп диму. Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.
«Вибух та прекрасне цвітіння «бавовни». Судячи за все – в районі порту», – йдеться у повідомленні.
Крім того, у Маріупольському районі між Ялтою та Урзуфом також чують вибухи. У небі також видно дим.
Тим часом легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про пожежу з боку мікрорайону Колонія.
«У Бердянську щось трапилось. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в окупованому Бердянську «прилетіло» по загарбникам. Місцевими пабліками ширилася інформація про потужні вибухи в тимчасово окупованому місті.
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