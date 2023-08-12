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В окупованому Бердянську сталася «бавовна»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В окупованому Бердянську сталася «бавовна»
Дим після вибуху в Бердянську
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, вибух трапився в районі порту

У суботу, 12 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася «бавовна». Після вибухів у небо піднявся стовп диму. Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко.

«Вибух та прекрасне цвітіння «бавовни». Судячи за все – в районі порту», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Маріупольському районі між Ялтою та Урзуфом також чують вибухи. У небі також видно дим. 

Тим часом легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про пожежу з боку мікрорайону Колонія.

«У Бердянську щось трапилось. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше в окупованому Бердянську «прилетіло» по загарбникам. Місцевими пабліками ширилася інформація про потужні вибухи в тимчасово окупованому місті.

Теги: вибух окуповані території Бердянськ

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