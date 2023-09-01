У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами
У Курчатові є прильоти
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляє, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.
За його словами, місто було атаковано двома українськими безпілотниками.
«Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються», - написав губернатор у телеграм-каналі.
Зазначимо, що у Курчатові розташована Курська АЕС, місто розташоване приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною.
Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.
Згодом стало відомо, що СБУ атакувала аеродром у російському Курську за допомогою картонних дронів.
У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони.
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