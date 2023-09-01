Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами
У Курчатові розташована Курська АЕС
фото з відкритих джерел

У Курчатові є прильоти

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляє, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.

За його словами, місто було атаковано двома українськими безпілотниками.

«Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються», - написав губернатор у телеграм-каналі.

Зазначимо, що у Курчатові розташована Курська АЕС, місто розташоване приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.

Згодом стало відомо, що СБУ атакувала аеродром у російському Курську за допомогою картонних дронів.

У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони.

Теги: росія безпілотник вибух

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по аеродрому Курська картонними дронами: з'явилося відео тестувань розробки
Удар по аеродрому Курська картонними дронами: з'явилося відео тестувань розробки
Вчора, 18:35
Безпілотник врізався в багатоквартирний будинок
У Курську безпілотник влучив у багатоповерхівку (фото, відео)
27 серпня, 11:09
Внаслідок атаки безпілотника виникла пожежа на даху будівлі
У російському Курську прогримів вибух: є постраждалі
20 серпня, 04:36

Соціум

У Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника (відео)
У Москві спалахнула пожежа після атаки безпілотника (відео)
У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів
У Москві переполох: стала відома причина закриття аеропортів
Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба
Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба
У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами
У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Що стоїть за заявою Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ: аналіз ISW
Робота московських аеропортів знову паралізована
Робота московських аеропортів знову паралізована

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
84K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
50K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
22K
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном
17K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
12K
Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту