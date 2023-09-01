У Курській області «бавовна»: окупанти заявили про удар дронами

У Курчатові є прильоти

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявляє, що в п’ятницю, 1 вересня, вранці безпілотники атакували місто Курчатов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, місто було атаковано двома українськими безпілотниками.

«Пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків. Подробиці уточнюються», - написав губернатор у телеграм-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що у Курчатові розташована Курська АЕС, місто розташоване приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня контррозвідка Служби безпеки України групою дронів-камікадзе атакувала російський військовий аеродром у Курську. Метою ударів було знищення літаків та систем ППО.

Згодом стало відомо, що СБУ атакувала аеродром у російському Курську за допомогою картонних дронів.

У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони.