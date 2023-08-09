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На півночі Криму пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На півночі Криму пролунали вибухи
За словами місцевих жителів, у районі Джанкоя після вибухів помітили в небі російські вертольоти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти знову призупинили рух на Кримському мосту

У Криму у середу, 9 серпня, пролунали вибухи. Їх чули у Джанкойському районі на півночі окупованого півострова. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, у районі Джанкоя після вибухів помітили в небі російські вертольоти.

Крім того, росіяни знову перекрили Кримський міст, а рух усього транспорту зупинили. Також повідомляється, що там лунала тривога.

При цьому окупанти вже встигли заспокоїти жителів Севастополя. Вони стверджують, що нібито у районі Севастопольської бухти ворожий флот проводить тренування військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Нагадаємо, що 8 серпня в Джанкої, що в Криму, вдень 8 серпня пролунали вибухи, люди також розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Водночас місцеві гауляйтери стверджували, що там просто «детонували боєприпаси».

Зазначимо, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму на кшталт Чонгарського мосту логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

До слова, нещодавно в окупантів у Криму трапився переполох: до берегів Криму наближався морський дрон.

Теги: Крим вибух Кримський міст

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