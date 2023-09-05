Запуск «Шахедів» та активність ворожої авіації. Повітряні сили попередили про загрозу

У разі оголошення повітряної тривоги громадянам слід негайно перейти в місця укриття цивільного захисту

Ворог запустив кілька груп ударних безпілотників у напрямку південних областей

Російські окупанти сьогодні, 5 вересня, увечері провели запуск ударних дронів «Шахед». Вони прямують у бік південних областей України. Про це повідомили Повітряні сили України.

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«Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей», – йдеться в повідомленні.

При цьому в Повітряних силах попереджають про можливі тривоги за напрямком руху груп дронів.

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Крім цього, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Військові зазначають: у разі оголошення повітряної тривоги громадянам слід негайно перейти в місця укриття цивільного захисту.

Триває 559-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.