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На Одещині пролунали вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Одещині пролунали вибухи
Раніше росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників, щоб атакувати південні області України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Одещині працювало ППО

У ніч на 6 вересня Росія вчергове атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе. Під ударом ворожих «Шахедів» знову опинилася Одеська область, там лунали вибухи.

У Повітряних силах ЗСУ писали про рух російських дронів у напрямку півдня Одещини, жителів Ізмаїльського району закликали перебувати в укриттях. А моніторингові пабліки інформували про роботу сил ППО по ворожих цілях.

«Ізмаїльський район, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це дуже важливо! Роботу ППО не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Бойова робота Сил оборони, зокрема, ППО, на півдні Одещини триває. Подробиці наслідків ворожої атаки – у слушний час», – зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили про загрозу. Увечері окупанти провели запуск ударних дронів «Шахед». Вони прямують у бік південних областей України. Крім цього, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Теги: Одещина вибух

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