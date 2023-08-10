На Одещині собака загриз хазяйку

Пес накинувся на хазяйку, тільки-но вона зайшла у двір

Жінка померла ще до приїзду допомоги

У селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що жінка приїхала з міста на дачу, щоб нагодувати своїх собак. Власники тримали привʼязаними всіх тварин, крім алабая. Пес накинувся на хазяйку, тільки-но вона зайшла у двір.

Собаку довелося застрелити, щоби підступитися до потерпілої. Жінка померла ще до приїзду допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальну справу згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство, з позначкою «нещасний випадок».

Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.

Нагадаємо, минулого року у Росії собака загриз 12-річну дівчинку.