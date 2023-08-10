На Одещині собака загриз хазяйку
Жінка померла ще до приїзду допомоги
У селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що жінка приїхала з міста на дачу, щоб нагодувати своїх собак. Власники тримали привʼязаними всіх тварин, крім алабая. Пес накинувся на хазяйку, тільки-но вона зайшла у двір.
Собаку довелося застрелити, щоби підступитися до потерпілої. Жінка померла ще до приїзду допомоги.
За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальну справу згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство, з позначкою «нещасний випадок».
Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.
Нагадаємо, минулого року у Росії собака загриз 12-річну дівчинку.
Коментарі — 0