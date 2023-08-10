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На Одещині собака загриз хазяйку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині собака загриз хазяйку
Пес накинувся на хазяйку, тільки-но вона зайшла у двір
фото ілюстративне

Жінка померла ще до приїзду допомоги

У селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що жінка приїхала з міста на дачу, щоб нагодувати своїх собак. Власники тримали привʼязаними всіх тварин, крім алабая. Пес накинувся на хазяйку, тільки-но вона зайшла у двір.

Собаку довелося застрелити, щоби підступитися до потерпілої. Жінка померла ще до приїзду допомоги.

За фактом загибелі слідчі відкрили кримінальну справу згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство, з позначкою «нещасний випадок».

Правоохоронці закликають власників тварин відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, особливо якщо це собаки, які належать до переліку небезпечних порід.

Нагадаємо, минулого року у Росії собака загриз 12-річну дівчинку.

Теги: Одещина тварини жінка

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