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У Дніпрі пролунала серія вибухів під час тривоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час тривоги
Окупанти атакували Дніпро ракетами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У регіоні триває повітряна тривога

У ніч на 24 серпня у Дніпрі прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

Два вибухи пролунали приблизно о 2:30. 

Зазначимо, що на Дніпропетровщині та в низці інших областей триває повітряна тривога. Повітряні сили Збройних сил України попереджали про ракетну небезпеку.

Мешканцям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Оновлено о 2:49

«Дніпропетровська область – робота ППО! Залишайтесь в укриттях!», – повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, завершився 546-й день повномаштабної військової агресії РФ проти України. Протягом доби 23 серпня ворог завдав дев'ять ракетних та 49 авіаційних ударів, 40 МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах. Також учора окупанти здійснили чергову атаку на територію України з використанням БпЛА Shahed-136/131. Українська ППО перехопила 12 бойових дронів противника. Унаслідок російських терористичних атак вбито та поранено мирних жителів. Пошкоджено житлові будинки, портову інфраструктуру, школи та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: вибух Дніпро тривога

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