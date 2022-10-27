Зафіксували «шахедів». На Київщині працює ППО та авіація
Звуки сирени пролунали у Білій Церкві
На території Київської області зафіксували проліт іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляють місцеві пабліки.
За інформацією Telegram-каналів, наразі в області працюють засоби оборони повітряного простору, в тому числі і авіація.
Разом з тим зазначається, що звуки сирени пролунали у Білій Церкві. Проте КМДА не оголосили тривогу по всій області
Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.
Також вночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
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