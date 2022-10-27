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Зафіксували «шахедів». На Київщині працює ППО та авіація

Альона Боженко
glavcom.ua
Зафіксували «шахедів». На Київщині працює ППО та авіація
На Київщині зафіксували проліт дронів-камікадзе
фото ілюстративне

Звуки сирени пролунали у Білій Церкві

На території Київської області зафіксували проліт іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За інформацією Telegram-каналів, наразі в області працюють засоби оборони повітряного простору, в тому числі і авіація.

Разом з тим зазначається, що звуки сирени пролунали у Білій Церкві. Проте КМДА не оголосили тривогу по всій області

Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.

Також вночі вибухи пролунали у Запоріжжі. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Теги: авіація

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