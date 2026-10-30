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Окупанти знищили магазин Rozetka біля ЖК «Комфорт Таун» у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Окупанти знищили магазин Rozetka біля ЖК «Комфорт Таун» у Києві
Такий вигляд має магазин Rozetka біля житлового комплексу «Комфорт Таун» після ворожох атаки
фото: threads.com/@rozetkaua

Адміністрація магазину звернулася до клієнтів, які чекали свої замовлення

Внаслідок російського ракетного удару по столиці ввечері 29 жовтня було пошкоджено магазин Rozetka біля житлового комплексу «Комфорт Таун». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву компанії.

«Щойно матимемо безпечний і повноцінний доступ до приміщення, ми перемістимо замовлення клієнтів до найближчого магазину Rozetka. Туди ж перенаправимо замовлення, які прямували до магазину біля «Комфорт Тауну», – зазначили представники бізнесу.

У будівлі магазину повилітали вікна, обсипалося зовнішнє утеплення
У будівлі магазину повилітали вікна, обсипалося зовнішнє утеплення
фото: threads.com/@rozetkaua
Частина товарів магазину вціліла
Частина товарів магазину вціліла
фото: threads.com/@rozetkaua

Кожному клієнту, якого стосуватимуться ці зміни, обіцяють сповістити персонально та надати всю необхідну інформацію щодо отримання замовлення.

Нагадаємо, у ніч на 30 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Росіяни влучили у складські будівлі у Дарницькому районі, виникла пожежа.  У Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку. У мережі пишуть, що внаслідок атаки пошкоджено ЖК «Комфорт Таун». Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

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Теги: пожежа Київ обстріл магазин росіяни уламки ракет

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