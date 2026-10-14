У Києві розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілу 14 жовтня (адреса)

Комбінована ворожа атака на столицю тривала з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку

У Деснянському районі столиці розгорнули оперативний штаб для надання допомоги мешканцям, чиї домівки чи майно постраждали внаслідок чергової ворожої атаки 14 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Штаб розмістили на базі закладу дошкільної освіти № 176 за адресою: просп. Лісовий, 31-А.

Відповідальні особи та фахівці працюють на місці й готові приймати киян, забезпечуючи їх усім необхідним для тимчасового перебування.

Яку допомогу можна отримати у штабі:

необхідну первинну та гуманітарну допомогу;

консультації щодо алгоритму дій після пошкодження майна;

кваліфіковану психологічну підтримку;

гарячий чай, каву, питну воду та харчування;

тимчасовий прихисток, можливість відпочити й поспати у безпечних умовах.

Контакти для довідок

Для отримання оперативної інформації мешканці можуть звертатися до соціальних менеджерів за телефонами:

098 648 08 89

097 109 90 41

У КМДА також нагадують, що всі власники житла, пошкодженого через російські обстріли, мають право на грошову та матеріальну допомогу від столичної влади. Ознайомитися з вичерпним переліком доступних міських програм та оформити відповідні заявки можна онлайн на міському Порталі послуг.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російська терористична армія знову вдарила по столиці. За даними столичної прокуратури, внаслідок вечірньої та ранкової атак ворога по Києву четверо загиблих, 25 постраждалих. За даними на 8.50 ранку, внаслідок вечірньої атаки РФ по столиці у Деснянському районі загинули троє жінок, ще 19 людей поранені. Серед постраждалих – семирічна дівчинка, у неї порізи та опіки руки.

Зранку російські териростичні війська продовжили завдавати удари по столиці. Загинула одна людина у Голосіївському районі, ще одна травмована. Наразі остаточна кількість постраждалих встановлюється.