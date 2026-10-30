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Російські обстріли знищили третину складів на Київщині: вільних площ майже немає

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Російські обстріли знищили третину складів на Київщині: вільних площ майже немає
Через російський обстріл повністю знищено склад із продукцією Bosch в Україні
фото: Bosch Ukraine﻿/Facebook

На кінець серпня рівень вакантності впав до технічного мінімуму в 1%, що свідчить про фактичну відсутність вільних приміщень для негайної оренди

Через посилення російських ракетних ударів по логістичній інфраструктурі загальний обсяг складських площ у Київській області скоротився на 34%. Втрати не змогло перекрити навіть введення в експлуатацію 150 тис. кв. м нових об’єктів у першому півріччі. Про це свідчать дані дослідження компанії Expandia, інформує «Главком» з посиланням на Київ24.

Якщо на кінець червня пропозиція складів відновилася до довоєнного рівня в 1,6 млн кв. м, то вже до серпня через масштабні руйнування доступний фонд упав до 1,05 млн кв. м.

Руйнування змусили компанії шукати нові приміщення, що сформувало додатковий попит: валове поглинання складів у київському регіоні за січень-серпень зросло на 6% порівняно з минулим роком і сягнуло майже 180 тисяч кв. м. Якщо на початку року переважав органічний попит, то в липні–серпні 82% угод припадали саме на вимушені переїзди бізнесу через воєнні дії.

Основними орендарями виступили логістичні оператори (42%), оптова та роздрібна торгівля (38%) і сектор FMCG (20%).

На кінець серпня рівень вакантності впав до технічного мінімуму в 1%, що свідчить про фактичну відсутність вільних приміщень для негайної оренди, особливо в сегменті мультитемпературних складів. Це спровокувало зростання орендних ставок: запитувані ціни зросли в середньому на 10% з початку року до $4,7-6 за кв. м на місяць (210-270 грн), а ефективна прайм-ставка на сухі склади сягнула $5,7 за кв. м на місяць без урахування ПДВ та операційних витрат. За оцінками експертів, високий попит утримуватиметься й надалі, проте дефіцит площ стримуватиме фактичні обсяги угод.

«Введення нових об’єктів частково послабить дефіцит площ, проте не компенсує втрати складської пропозиції», – зазначила директорка департаменту складської та промислової нерухомості Expandia Наталія Сокирко

З початку повномасштабного вторгнення в Україні знищено 50% складських площ класів А і Б – приблизно 2,1 млн кв. м із довоєнних 4,2 млн кв. м, а безпосередньо в Київській області втрати сягнули 68%. Нове будівництво змогло компенсувати лише 38% знищених об’єктів (0,8 млн кв. м), через це загальний наявний складський фонд у країні зараз становить близько 2,9 млн кв. м.

Нагадаємо, російська окупаційна армія системно винищує складські приміщення на Київщині. Зокрема, під час чергового обстрілу в ніч проти 5 серпня повністю зруйновано складські приміщення логістичного партнера компанії Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, на складі зберігалася продукція Bosch різних напрямів: товари для мобільності, споживчі товари та промислові технології. Уся продукція, що перебувала на об'єкті, знищена.  

27 серпня зруйновано склад Roshen у Чубинському, а також атаковано складські приміщення «Нової пошти» на Київщині. Під час останнього удару російські війська приблизно за годину повторно атакували ту саму локацію

Унаслідок російської атаки вранці 29 серпня значних пошкоджень зазнав один зі складів компанії «Агромат» у Київській області. 

11 вересня Росія знищила складські приміщення та товарні запаси компанії «Імпорт-Офіс Україна», одного з провідних постачальників канцтоварів, товарів для творчості та офісного приладдя в Україні.

Теги: війна бізнес обстріл Київщина

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