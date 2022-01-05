Зеленський підписав закон про донорство

Закон встановлює, що держава оплачує всі операції з трансплантації, а також дозволяє надавати згоду на посмертне донорство в електронній формі

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині», який дозволяє посмертне донорство та встановлює тарифи на проведення трансплантацій.

«Документ покликаний розв'язати питання оплати трансплантацій. Зокрема, законом встановлюється, що держава оплачує всі трансплантації, і для пацієнта вони безкоштовні. Також зазначається, що тарифи повністю покривають витрати лікарень на проведення таких операцій», – повідомили у пресцентрі Офісу президента.

Окрім того, документ передбачає, що добір пари донор-реципієнт здійснюватиме Єдина державна система трансплантації, а також можливість надання прижиттєвої згоди або незгоди на донорство через електронні ресурси.

«Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом», – йдеться у документі.

Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.

Закон також уточнює термінологію та основні принципи трансплантації, уповноважує Міністерство охорони здоров’я затверджувати умови і порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів. Також розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців 11 і 12 підпункту 7 пункту 4 розділу І, які набирають чинності з 1 грудня 2022 року.

Додамо, що через «Дію» можна буде «подарувати» свої органи.