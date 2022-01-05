Поліція затримала чоловіка, що втік із психлікарні під Києвом
Правоохоронці розшукали пацієнта лікарні у день втечі
Поліція затримала чоловіка, який скоїв втечу з психонаркологічного лікувального закладу в Глевасі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
36-річний чоловік скоїв втечу з лікарні 4 січня.
На пошуки чоловіка були орієнтовані усі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість. Цього ж дня правоохоронці Обухівщини розшукали втікача за місцем його проживання у селі Зікрачі Обухівського району.
Наразі правопорушника доставлено до медичного закладу для подальшого перебування на лікуванні.
Нагадаємо, 4 січня поліція Київської області оголосила у розшук Олександра Нефьодова, який втік із з психонаркологічного лікувального закладу в Глевасі.
У медзакладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.