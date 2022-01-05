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    Поліція затримала чоловіка, що втік із психлікарні під Києвом

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    Поліція&nbsp;розшукала втікача за місцем його проживання - Поліція затримала чоловіка, що втік із психлікарні під Києвом
    Поліція розшукала втікача за місцем його проживання
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці розшукали пацієнта лікарні у день втечі

    Поліція затримала чоловіка, який скоїв втечу з психонаркологічного лікувального закладу в Глевасі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    36-річний чоловік скоїв втечу з лікарні 4 січня.

    На пошуки чоловіка були орієнтовані усі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість. Цього ж дня правоохоронці Обухівщини розшукали втікача за місцем його проживання у селі Зікрачі Обухівського району.

    Наразі правопорушника доставлено до медичного закладу для подальшого перебування на лікуванні.

    Нагадаємо, 4 січня поліція Київської області оголосила у розшук Олександра Нефьодова, який втік із з психонаркологічного лікувального закладу в Глевасі.

    Поліція розшукувала Олександра Нефьодова. Фото: Нацполіція
    Поліція розшукувала Олександра Нефьодова. Фото: Нацполіція

    У медзакладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.

    Теги: Національна поліція України Київщина лікарня злочинець розшук
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    Поліція затримала чоловіка, що втік із психлікарні під Києвом