Поліція затримала чоловіка, що втік із психлікарні під Києвом

Поліція розшукала втікача за місцем його проживання

Правоохоронці розшукали пацієнта лікарні у день втечі

Поліція затримала чоловіка, який скоїв втечу з психонаркологічного лікувального закладу в Глевасі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

36-річний чоловік скоїв втечу з лікарні 4 січня.

На пошуки чоловіка були орієнтовані усі наряди поліції Київщини, інших областей та громадськість. Цього ж дня правоохоронці Обухівщини розшукали втікача за місцем його проживання у селі Зікрачі Обухівського району.

Наразі правопорушника доставлено до медичного закладу для подальшого перебування на лікуванні.

Нагадаємо, 4 січня поліція Київської області оголосила у розшук Олександра Нефьодова, який втік із з психонаркологічного лікувального закладу в Глевасі.

Поліція розшукувала Олександра Нефьодова. Фото: Нацполіція

У медзакладі чоловік перебував на лікуванні згідно з ухвалою Кагарлицького районного суду Київської області про застосування до нього примусових заходів медичного характеру.