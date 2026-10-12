Очне навчання під загрозою: названо умову, за якої школи Києва терміново підуть на онлайн

У профільному департаменті наголосили: робота шкіл у звичайному, очному режимі можлива виключно за умови дотримання санітарних вимог

Батькам варто стежити за електронними щоденниками та повідомленнями адміністрацій шкіл, адже формат навчання може оперативно змінюватися

Київські школи не зможуть приймати дітей на очне навчання, якщо в закладах через комунальні аварії чи блек-аути зникне водопостачання. У такому разі учнів негайно переводитимуть на дистанційний формат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне роз'яснення Департаменту освіти і науки КМДА.

Немає води – немає уроків у класах

У профільному департаменті наголосили: робота шкіл у звичайному, очному режимі можлива виключно за умови дотримання санітарних вимог. Якщо через перебої з водопостачанням забезпечити гігієну та належні санітарні умови в закладі стає неможливим, очне навчання будуть припиняти.

«Якщо через відсутність води забезпечити санітарні вимоги неможливо, очне навчання припиняють, а освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації», – зазначають у КМДА.

Окрім цього, причиною для термінового виходу на «дистанційку» може стати й відсутність освітлення, якщо школа не має можливості заживити приміщення від генераторів чи інверторів.

«Освітня міграція» як крайній захід

Аби не зривати навчальний процес повністю, місто використовує механізм так званої «освітньої міграції». Це означає, що учнів із будівель, де немає води чи світла, можуть тимчасово переводити до вільних класів сусідніх шкіл або дитячих садків, які краще забезпечені комунікаціями та мають функціонуючі укриття.

Батьків закликають уважно стежити за електронними щоденниками та повідомленнями адміністрацій шкіл, адже формат навчання в умовах кризової інфраструктури може змінюватися оперативно.

Нагадаємо, раніше у «Київводоканалі» рекомендували мешканцям окремих районів (зокрема Троєщини) утриматися від вживання води з-під крана без додаткового очищення.