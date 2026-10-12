Головна Київ Новини
search button user button menu button

Очне навчання під загрозою: названо умову, за якої школи Києва терміново підуть на онлайн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Очне навчання під загрозою: названо умову, за якої школи Києва терміново підуть на онлайн
У профільному департаменті наголосили: робота шкіл у звичайному, очному режимі можлива виключно за умови дотримання санітарних вимог
фото: НУШ

Батькам варто стежити за електронними щоденниками та повідомленнями адміністрацій шкіл, адже формат навчання може оперативно змінюватися 

Київські школи не зможуть приймати дітей на очне навчання, якщо в закладах через комунальні аварії чи блек-аути зникне водопостачання. У такому разі учнів негайно переводитимуть на дистанційний формат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційне роз'яснення Департаменту освіти і науки КМДА.

Немає води – немає уроків у класах

У профільному департаменті наголосили: робота шкіл у звичайному, очному режимі можлива виключно за умови дотримання санітарних вимог. Якщо через перебої з водопостачанням забезпечити гігієну та належні санітарні умови в закладі стає неможливим, очне навчання будуть припиняти.

«Якщо через відсутність води забезпечити санітарні вимоги неможливо, очне навчання припиняють, а освітній процес організовують дистанційно до моменту покращення ситуації», – зазначають у КМДА.

Окрім цього, причиною для термінового виходу на «дистанційку» може стати й відсутність освітлення, якщо школа не має можливості заживити приміщення від генераторів чи інверторів.

«Освітня міграція» як крайній захід

Аби не зривати навчальний процес повністю, місто використовує механізм так званої «освітньої міграції». Це означає, що учнів із будівель, де немає води чи світла, можуть тимчасово переводити до вільних класів сусідніх шкіл або дитячих садків, які краще забезпечені комунікаціями та мають функціонуючі укриття.

Батьків закликають уважно стежити за електронними щоденниками та повідомленнями адміністрацій шкіл, адже формат навчання в умовах кризової інфраструктури може змінюватися оперативно.

Нагадаємо, раніше у «Київводоканалі» рекомендували мешканцям окремих районів (зокрема Троєщини) утриматися від вживання води з-під крана без додаткового очищення.

Читайте також:

Теги: Київ школа укриття навчання місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару по столиці 23 вересня 2026 року
Київ-2026 – Лондон-1944. Що треба розуміти про реактивний терор Путіна
24 вересня, 10:00
У Києві за день було оголошено чотири повітряні тривоги
У Києві за день було оголошено чотири повітряні тривоги
18 вересня, 20:47
Коціра спеціально запитувала адміністрацію та вчителів, скільки дітей спілкуються українською
«Українська лише на уроках»: журналістка розповіла про мовну ситуацію у київських школах
15 вересня, 14:48
На місце удару прямують екстрені служби
Атака на Київ: є влучання в резервуари з пальним, постраждали люди (оновлено)
22 вересня, 19:25
Відключення світла у Києві 1 жовтня 2026 року: графіки скасовано до кінця доби
Відключення світла у Києві 1 жовтня 2026 року: графіки скасовано до кінця доби
1 жовтня, 08:57
Аліса Забой на власній виставці у Київській картинній галереї
Куди сходити у Києві 5-11 жовтня: дайджест культурних подій
3 жовтня, 19:22
Квартира розташована у хрущовці на вул. Донецькій
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Чоколівці
6 жовтня, 14:31
Ніхто із працівників видавництва не постраждав, усі співробітники живі
Росія знищила новий склад видавництва «Книголав», втрачено десятки тисяч примірників
7 жовтня, 14:38
У розгорнутому наметі поліції мешканці пошкоджених будинків можуть одразу подати заяву про руйнування майна
Де в Києві отримати допомогу після обстрілу: адреси штабів у трьох районах
8 жовтня, 12:14

Новини

Очне навчання під загрозою: названо умову, за якої школи Києва терміново підуть на онлайн
Очне навчання під загрозою: названо умову, за якої школи Києва терміново підуть на онлайн
Киянин погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці: яке покарання отримав
Киянин погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці: яке покарання отримав
Рух «зеленої» гілки метро та автобусів відновлено після пожежі на мосту (оновлено)
Рух «зеленої» гілки метро та автобусів відновлено після пожежі на мосту (оновлено)
У Броварах водійка Citroen збила жінку на пішохідному переході
У Броварах водійка Citroen збила жінку на пішохідному переході
Чи може РФ зупинити роботу Бортницької станції аерації? «Київводоканал» дав чітке роз'яснення
Чи може РФ зупинити роботу Бортницької станції аерації? «Київводоканал» дав чітке роз'яснення
Ворожа атака на Київ: уламки дронів впали у трьох районах, є поранені (оновлено)
Ворожа атака на Київ: уламки дронів впали у трьох районах, є поранені (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
211K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua