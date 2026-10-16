«Хвора родичка» за $5 тис.: у Києві викрито чергову схему ухилення від мобілізації

Остаточну суму «послуги» фігурант справи обіцяв визначити залежно від складності ситуації

У столиці правоохоронці повідомили про підозру 51-річному киянину, який організував корупційну схему для ухилення військовозобов'язаних від мобілізації. Про це повідомляє поліція Києва, інфоруує «Главком».

Правоохоронці встановили, що киянин обіцяв зробити для військовозобов'язаного документи, необхідні для отримання відстрочки від призову на військову службу. Підставою для цього мало стати здійснення постійного догляду за матір’ю або дружиною, яка нібито потребує такого догляду за станом здоров’я.

Зловмисник запевняв «клієнта», що має знайомих серед лікарів лікарсько-консультативної комісії, які можуть посприяти у виготовлені таких фіктивних документів. Зокрема, за свої «послуги» він вимагав від $5 тис., а остаточну суму обіцяв визначити залежно від складності ситуації.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України біля одного із закладів столиці, після того, як він отримав неправомірну вигоду.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функції держави. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ймовірну корупційну схему працевлаштування військовозобов'язаних до Державної митної служби України та вступу абітурієнтів до профільного закладу вищої освіти. За результатами слідчих дій затримано одного з керівників кадрового підрозділу центрального апарату Держмитслужби.

Раніше Служба безпеки України викрила схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних у Державному науково-дослідному і проєктному інституті містобудування. За даними слідства, керівництво установи використовувало її статус об'єкта критичної інфраструктури для оформлення чоловікам відстрочки від мобілізації. Вартість таких послуг становила до $5 тис. на рік. Організатором схеми правоохоронці назвали 62-річного директора інституту