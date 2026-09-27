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У Києві дрон влучив у багатоповерхівку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві дрон влучив у багатоповерхівку
Інформацію про постраждалих наразі уточнюють
фото: glavcom.ua

Приліт стався у Дарницькому районі

У Києві шахед влетів у багатоповерхівку на вулиці Ревуцького. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Також Київська міська військова адміністрація поінформувала, що у Дарницькому рацоні БпЛА влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

У Києві дрон влучив у багатоповерхівку фото 1

«Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначили у відомстві.

У Києві дрон влучив у багатоповерхівку фото 2

Факт влучання підтвердив також мер Києва Віталій Кличко, додавши, що дрон влетів у будівлю на рівні четвертого-п'ятого поверхів. 

Нагадаємо, вранці 27 вересня влучання та руйнування зафіксували у Солом’янському й Шевченківському районах столиці. Російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві у Шевченківському районі. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них двоє дітей. У Солом’янському районі було знищено будівлю СТО та понад 30 автомобілів, пошкоджено заклад харчування, АЗС, офісні будівлі та будівлю школи. У постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних дітей.

Також унаслідок російської атаки було пошкоджено один зі складів, де багато років працювала логістична компанія Zammler. 

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Теги: будинок Київ дрон

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