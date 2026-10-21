Вирва у дворі та розтрощені авто: наслідки падіння дрона в Деснянському районі (фото)
Після дронової атаки зафіксовано пошкодження вікон у трьох житлових будинках
Розтрощені автомобілі, вирва посеред двору, понівечений асфальт і уламки навколо – так зараз виглядає прибудинкова територія в Деснянському районі столиці після ранкової атаки російського БпЛА. Світлини з місця події оприлюднила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, інформує «Главком».
Вибухова хвиля пошкодила три будинки
За словами чиновниці, частина автомобілів у дворі згоріла вщент, в інших – вибите скло, розтрощені фари та відірвані номерні знаки. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох житлових будинках.
Наразі на місці працюють комунальні служби, які прибирають уламки та ліквідовують наслідки удару.
Куди звертатися по допомогу постраждалим?
Якщо ваше житло чи майно зазнало пошкоджень і ви потребуєте соціальної підтримки, консультації або допомоги:
- Звертайтеся до Управління соціальної та ветеранської політики Деснянської РДА безпосередньо на місці події;
- телефон Управління:: 044 530 1616.
Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.
Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла.
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