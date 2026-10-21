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Вирва у дворі та розтрощені авто: наслідки падіння дрона в Деснянському районі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вирва у дворі та розтрощені авто: наслідки падіння дрона в Деснянському районі (фото)
Наразі на місці працюють правоохоронці
фото: Галина Старостенко/Facebook

Після дронової атаки зафіксовано пошкодження вікон у трьох житлових будинках

Розтрощені автомобілі, вирва посеред двору, понівечений асфальт і уламки навколо – так зараз виглядає прибудинкова територія в Деснянському районі столиці після ранкової атаки російського БпЛА. Світлини з місця події оприлюднила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко,  інформує «Главком».

Вибухова хвиля пошкодила три будинки

Знищені внаслідок удару автівки біля житлового будинку в Деснянському районі
Знищені внаслідок удару автівки біля житлового будинку в Деснянському районі
фото: Галина Старостенко/Facebook

За словами чиновниці, частина автомобілів у дворі згоріла вщент, в інших – вибите скло, розтрощені фари та відірвані номерні знаки. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох житлових будинках.

Вирва, яка утворилася на місці вибуху
Вирва, яка утворилася на місці вибуху
фото: Галина Старостенко/Facebook

Наразі на місці працюють комунальні служби, які прибирають уламки та ліквідовують наслідки удару.

Після дронової атаки зафіксовано пошкодження вікон у трьох житлових будинках
Після дронової атаки зафіксовано пошкодження вікон у трьох житлових будинках
фото: Галина Старостенко/Facebook

Куди звертатися по допомогу постраждалим?

Якщо ваше житло чи майно зазнало пошкоджень і ви потребуєте соціальної підтримки, консультації або допомоги:

  • Звертайтеся до Управління соціальної та ветеранської політики Деснянської РДА безпосередньо на місці події;
  • телефон Управління:: 044 530 1616.

 Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.

Унаслідок ворожої атаки на енергетичні обʼєкти столиці у Святошинському районі Києва сталися аварійні відключення світла.

Теги: Ганна Старостенко фракція Facebook машини

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