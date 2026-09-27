Volkswagen і Audi відкликали мільйони машин через небезпечний дефект

Виробники обіцяють безплатну заміну болта, а ремонт триватиме до години

Volkswagen Group оголосила про відкликання близько 2,86 млн автомобілів марок Volkswagen та Audi через можливу несправність кріплення кермового механізму. За певних умов корозія здатна пошкодити болт, а це загрожує втратою керування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані німецького Федерального автотранспортного відомства (KBA), які наводять міжнародні агентства.

Кампанію оголосили 25 вересня. Під неї потрапили автомобілі Volkswagen, виготовлені з 24 вересня 2013 року до 1 липня 2024 року, та окремі Audi Q3 2017–2024 років. Мова про такі моделі:

Volkswagen Golf;

Volkswagen Golf Variant;

Volkswagen Tiguan;

Volkswagen Touran;

Volkswagen Caddy;

Audi Q3.

За даними KBA, потенційно ця несправність стосується близько 2,16 млн автомобілів Volkswagen та понад 696 тис. Audi Q3, виготовлених з 31 жовтня 2017 року до 23 травня 2024 року. Для Audi йдеться про машини з певним поєднанням кермового механізму й підрамника передньої підвіски. У самій лише Німеччині це майже 896 тис. авто Volkswagen та близько 58,6 тис. Audi.

Чим небезпечний дефект

Причина відкликання – болт кріплення кермового механізму. Через дорожню сіль та інші чинники довкілля метал упродовж кількох років може кородувати. Якщо деталь зламається, кермування порушиться, і водій ризикує втратити контроль над автомобілем.

KBA поки що позначає справу як таку, що розглядається, тобто остаточної оцінки немає. Про аварії, травми чи пошкодження майна через цю несправність відомству нічого не відомо. Audi оголосила відкликання профілактичним: воно розпочалося після внутрішніх перевірок.

Проблемний болт замінять на деталь, стійкішу до корозії. Для власників ремонт безплатний і триває до години. Чи входить конкретна машина в кампанію, визначають за VIN-кодом в авторизованому сервісному центрі: сама належність до моделі й року випуску ще нічого не означає.

Схожий випадок у США

Ще 18 вересня, за даними Reuters, Volkswagen відкликав понад 208,7 тис. авто у США через дефект болта кріплення кермової рейки. Американський регулятор NHTSA попередив, що поломка цієї деталі може призвести до втрати керування.

Що це означає для України

В Україні Volkswagen – найпопулярніша марка на вторинному ринку: у серпні тут перепродали 8 677 авто цього бренду, а Golf увійшов до десятки найпопулярніших моделей. Audi потрапила до першої десятки марок із 3 582 угодами. Чи стосується кампанія авто, ввезені в Україну, у повідомленнях виробників і KBA не йдеться.

Нагадаємо, 4 вересня наглядова рада Volkswagen одностайно схвалила план трансформації концерну, який передбачає додаткове скорочення близько 50 тис. робочих місць у світі.