Падіння вертольота у Києві: подробиці катастрофи
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Вертоліт упав на дерева
У одного з травмованих у результаті падіння вертольота на Трухановому острові у Києві, а саме пілота, за попередньою інформацією, перелом ноги, інший постраждалий вибрався з гелікоптера самостійно. Їм пощастило залишитися живими, оскільки вертоліт впав у місці, де є дерева. Про це УНН повідомила речниця Головного управління ДСНС у столиці Світлана Водолага.
«Попередня інформація. Одна людина сама вилізла, одну ми дістали і передали представникам швидкої медичної допомоги... Їм пощастило, що, може, на дерева він упав і вони залишилися живими», - сказала вона.
«Попередньо, у того, кого діставали, зламана нога, і металева конструкція у пілота була у нозі», - додала Водолага.
При цьому вона уточнила, що загорання на місці катастрофи вертольота не було.
Нагадаємо, інформація про падіння вертольота на Трухановому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 7:22.