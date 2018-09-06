Падіння вертольота у Києві: подробиці катастрофи



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Фото: Нацполіція Вертоліт упав на дерева на Трухановому острові

Вертоліт упав на дерева

У одного з травмованих у результаті падіння вертольота на Трухановому острові у Києві, а саме пілота, за попередньою інформацією, перелом ноги, інший постраждалий вибрався з гелікоптера самостійно. Їм пощастило залишитися живими, оскільки вертоліт впав у місці, де є дерева. Про це УНН повідомила речниця Головного управління ДСНС у столиці Світлана Водолага.

«Попередня інформація. Одна людина сама вилізла, одну ми дістали і передали представникам швидкої медичної допомоги... Їм пощастило, що, може, на дерева він упав і вони залишилися живими», - сказала вона.

«Попередньо, у того, кого діставали, зламана нога, і металева конструкція у пілота була у нозі», - додала Водолага.

При цьому вона уточнила, що загорання на місці катастрофи вертольота не було.

Нагадаємо, інформація про падіння вертольота на Трухановому острові у чергову частину Дніпровського управління поліції надійшла о 7:22.