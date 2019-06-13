Скандальний «міст Кличка» закрили



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Найближчим часом захисну плівку на скляних елементах замінять на шар захисного суперброньованого скла

Сьогодні до середини завтрашнього дня на велосипедно-пішохідному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів здійснюються регламентні технологічні роботи. Тому на цей час доступ пішоходів на міст обмежили. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення технологічних робіт. Це необхідно, бо вже «влігся» гусасфальт - покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку. Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися, чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту - зайва крихта відходить через деякий час. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів», - сказав Кличко.

Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла. Скляні елементи на мосту, зазначив мер, залишаться. Вони абсолютно безпечні.

«Ми знімемо захисну плівку і замість неї, додатково до міцної конструкції скляних елементів, покладемо ще один шар суперброньованого скла. Сподіваємось, що таких випадків із вандалізмом більше не повториться», - додав Кличко.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

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