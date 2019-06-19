Фонтан біля «мосту Кличка» коштує, як двоповерховий котедж з басейном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів

Оприлюднено вже два десятки договорів на будівництво «мосту Кличка» на загальну суму 364,57 млн грн

Комунальне підприємство «Інженерний центр» 13 червня уклало додаткову угоду з ТОВ «Спецавто-Буд» на будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» вартістю 73,82 млн грн.

В цій угоді визначено вартість додаткових обсягів робіт, що не були передбачені раніше затвердженою проектною документацією, і на які 2 травня 2019 року було отримано позитивний експертний звіт № 00-1888-18/МД .

Основні видатки у сумі 47 млн грн передбачені на підпірні стіни. Тобто вже в ході будівництва так званого «мосту Кличка» з’явилась потреба в укріпленні схилів гірки, де раніше не зважувались зводити капітальні споруди через значний вплив підземних вод, пишуть Наші гроші.

Графік виділення коштів на підпірні стіни свідчить, що роботи по їх будівництву вестимуться в липні і серпні. Це свідчить про загальну неготовність будівельного об’єкта і відсутність дозволу на введення його в експлуатацію.

В календарному графіку виконання робіт вказано, що фонтан поруч з мостом коштує 4,27 млн грн. Ще 1,60 млн грн пішло на замощення території біля фонтану та 0,62 млн грн коштувало зовнішнє освітлення поруч.

За суму, співставну з вартістю самого фонтану, у передмісті Києва можна придбати двоповерховий котедж з басейном. Наприклад, у селі Дмитрівка можна придбати будинок площею 177 кв. метрів за 4,68 млн грн.

Тимчасові дороги оцінено у 6,34 млн грн, озеленення території – 6,91 млн грн.

Середньомісячна зарплата робочих по цьому об’єкту вирахувана в розмірі 11 тис. грн.

З урахуванням цієї додаткової угоди зі «Спец-автобудом» у системі ProZorro оприлюднено вже два десятки договорів на будівництво «мосту Кличка» на загальну суму 364,57 млн грн. При цьому кошторисна вартість будівництва мосту за рішенням КМДА становить 419,96 млн грн. За таку суму можна збудувати вісім дитячих садочків на 115 місць кожен.

Раніше «Главком» повідомляв, що на велосипедно-пішохідному мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів ще будуть проведені додаткові будівельні роботи загальною вартістю майже 74 млн грн.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парк «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Мер Києва Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

13 червня мер повідомив, що міст на добу буде закрито для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.