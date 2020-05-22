Перед вихідними частина Києва залишилася без води (адреси)



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У домівках киян зникла вода

Вода зникла у будинках на двох вулицях

У п’ятницю, 22 травня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Героїв Дніпра, 38 Д, 38 Г, 38Е

просп. Повітрофлотський, 11/15

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

На час карантину компанія обмежила кількість планових ремонтів, які потребують відключення води, щоб зайвий раз не залишати споживачів без води у кранах. «Наразі холодне водопостачання в будинках киян ми відключаємо лише у виняткових випадках, якщо аварійну ситуацію по-іншому ліквідувати технічно неможливо. Аварійно-відновлювальні бригади Київводоканалу працюють кожного дня, навіть у вихідні, оперативно вирішуючи проблеми, що виникають на мережах водопроводу та каналізації», - повідомили у Київводоканалі.

За минулий тиждень, з 11 по 17 травня, Київводоканалом було виявлено та ліквідовано 108 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 30 адресами, на виїзді працювало 5 автоцистерн для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.