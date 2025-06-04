Заступник голови КМВА фігурує у кримінальному провадженні – розслідування 

Голова КМВА запевнив, що полковник Швець – «максимально фахова в своїй діяльності людина»

Журналісти Bihus.info проаналізували оточення очільника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка. Зокрема, увагу медійників привернула присутність у команді голови КМВА Миколи Швеця, який обіймає посаду першого заступника. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info, інформує «Главком».

У коментарі розслідувачам Ткаченко запевнив, що полковник Збройних сил України, а нині перший заступник начальника КМВА Микола Швець – «максимально фахова в своїй діяльності людина».

«Людина настільки не пов'язана взагалі з жодними, навіть приблизно якоюсь діяльністю, яка б могла зашкодити сьогодні моїй роботі. Я це побачив на власні очі і готовий його відстоювати до останнього», – сказав про Швеця Ткаченко.

Однак за даними журналістів-розслідувачів, полковник Швець є фігурантом провадження НАБУ про ймовірне розкрадання 300 млн грн на будівництві складів Міноборони, розпочатому у 2018 році. Але у 2021 році замість арсеналів, на які витратили близько 1 млрд грн, Міноборони отримало криві стіни та іржаву арматуру.

Серед компаній, яким дісталися кошти у рамках проєкту, були і фірми оточення екснардепа, колишнього директора «Укрбуду» Максима Микитася, підозрюваного у махінаціях з квартирами для Нацгвардії, зазначають розслідувачі. Вони повідомляють, що фірмам Микитася Міноборони дало аванс у розмірі 70% від суми вартості будівництва, а Швець у цій історії та людина, яка підготувала і подала на погодження рішення про безпрецедентний розмір авансу фірмам Микитася. Як результат, понад 307 млн грн «розчинилося» у повітрі.

Наразі ж за словами, Ткаченка, Швець відповідає саме за обороноздатність Києва, займається питаннями фортифікації та усіма секторами оборони, які входять в 12-й армійський корпус. Стосовно того, що ця людина є фігурантом кримінального провадження, начальник КМВА, зауважив, що «дізнався про це у процесі роботи».

«Я про це дізнався вже в процесі роботи, але для мене це, звісно, є принциповим питанням. Якщо буде доведено когось вину, чиюсь. Або є там, коли вийде цей сюжет, я побачу щось таке, що мене налаштує на те, щоб його звільнити або попросити, це я думаю, буде моє рішення і воно має бути аргументоване», – сказав Ткаченко.

Розслідування Bihus Info

Нагадаємо, 17 квітня заступнику голови КМДА із самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву, якого раніше відсторонили від виконання обов'язків, оголосили підозру. Прокопів був фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень.

Раніше правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.