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Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото)
Антипаркувальний стовпчик посеред велодоріжки викликав здивування у мережі
фото: портал «Моя Оболонь»

На Оболонській набережній намалювали велодоріжку, яка не сподобалася місцевим жителям 

На Оболонській набережній у районі вулиці Прирічної з'явилася велодоріжка, створена шляхом нанесення розмітки на пішохідній частині. Однак новостворена доріжка викликала хвилю критики з боку жителів міста. Зокрема, у мережі звернули увагу на той факт, що один з антипаркувальних стовпчиків опинився просто посеред доріжки, його вже охрестили «стоячим поліцейським». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки

Нова велодоріжка на Оболонській набережній
Нова велодоріжка на Оболонській набережній
фото: портал «Моя Оболонь»

Повідомляється, що ініціатива створення велодоріжки належала місцевим жителям і була підтримана районною владою. У минулі вихідні співробітники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління з ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» нанесли відповідну розмітку. Очікується, що найближчим часом тут також будуть встановлені дорожні знаки, що позначають велозону.

Новостворена велодоріжка на Оболонській набережній
Новостворена велодоріжка на Оболонській набережній
фото: «Моя Оболонь»

Проте таке рішення вже викликало критику з боку громадської організації «Пасажири Києва». На їхню думку, якісна велодоріжка повинна мати відмінне від тротуару покриття та бути фізично відокремленою від пішохідної зони. В організації також висловили побоювання, що розмітка не запобіжить конфліктам між велосипедистами та пішоходами. Вони прогнозують, що велосипедисти можуть почати їздити швидше, а пішоходи продовжать використовувати велодоріжку для прогулянок.

Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото) фото 1
фото: Vgorode.ua/Facebook

Одна з дописувачок зауважила, що велодоріжку можна було зробити на нижній доріжці, яка розташована ближче до води. Зазвичай нею користується менше місцевих, які обрали для прогулянок доріжку, розташовану ближче до будинків та кав'ярень. 

Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото) фото 2
скриншот коментарів

У мережі дописувачі також звернули увагу, що один з антипаркувальних стовпчиків опинився просто посеред доріжки.

Антипаркувальний стовпчик посеред велодоріжки викликав здивування у мережі
Антипаркувальний стовпчик посеред велодоріжки викликав здивування у мережі
фото: Vgorode.ua/Facebook

Цей антипаркувальний стовпчик вже назвали «стоячим поліцейським», а таке рішення комунальників – «ідиотизмом». 

Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото) фото 3
скриншот коментарів
Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото) фото 4
скриншот коментарів

Також користувачі мережі визнали, що і велосипедисти, і пішоходи ігнорують правила безпеки руху.

Велодоріжка з сюрпризом на Оболоні викликала хвилю критики (фото) фото 5
скриншот коментарів у спільноті «Моя Оболонь»

Нагадаємо, столична Вокзальна площа зазнала змін схеми руху з метою впорядкувати транспортні потоки. Але нововведення викликали чимало дискусій та суперечок. Особливої критики зазнали велодоріжки, які Центр організації дорожнього руху впровадив замість паркувальної зони.  

Також у Солом’янському районі Києва на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велодоріжку, яка не відповідає нормам та проєктній документації. Некоректно облаштована велодоріжка на Липківського викликала резонанс у велоспільноті. Люди критикували як саме рішення, так і те, що воно суперечить проєкту. Вже через тиждень комунальники виправили помилку, зробивши велодоріжку правильною та пофарбувавши її поверхню (як належить) у червоний колір. 

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Теги: Київ дороги благоустрій велоінфраструктура

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