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На Тернопільщині троє чоловіків загинули в цистерні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Тернопільщині троє чоловіків загинули в цистерні
Правоохоронці взяли проби повітря з ємності та передали тіла на судово-медичну експертизу
фото з відкритих джерел

Усі чоловіки – жителі села Мишковичі. Назва підприємства поки невідома

Троє чоловіків загинули під час робіт у цистерні на підприємстві у селі Мишковичі Тернопільської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Нещасний випадок стався 30 травня.

Попередньо відомо, що один робітник спустився чистити ємність і там йому стало зле. За ним спустився другий чоловік, якому також стало погано, а за ним третій… На місце викликали швидку, медики намагалися реанімувати чоловіків. Однак двоє померли на місці, а третій – у машині швидкої.

Усі чоловіки – жителі села Мишковичі. Назву підприємства поки не розголошують.

Правоохоронці взяли проби повітря з ємності та передали тіла на судово-медичну експертизу. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей.

А у Чернівецькій області родина отруїлася грибами. Мати померла

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Теги: отруєння розслідування чоловік Тернопільщина

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