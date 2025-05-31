На Тернопільщині троє чоловіків загинули в цистерні
Усі чоловіки – жителі села Мишковичі. Назва підприємства поки невідома
Троє чоловіків загинули під час робіт у цистерні на підприємстві у селі Мишковичі Тернопільської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.
Нещасний випадок стався 30 травня.
Попередньо відомо, що один робітник спустився чистити ємність і там йому стало зле. За ним спустився другий чоловік, якому також стало погано, а за ним третій… На місце викликали швидку, медики намагалися реанімувати чоловіків. Однак двоє померли на місці, а третій – у машині швидкої.
Усі чоловіки – жителі села Мишковичі. Назву підприємства поки не розголошують.
Правоохоронці взяли проби повітря з ємності та передали тіла на судово-медичну експертизу. Розслідування триває.
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