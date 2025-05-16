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На Білоцерківщині під час нічної атаки уламки дрона пошкодили цивільну інфраструктуру (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Білоцерківщині під час нічної атаки уламки дрона пошкодили цивільну інфраструктуру (фото)
Поліція Київщина фіксує наслідки атаки ворога у області
фото: поліція Київської області/Facebook

Інформація про постраждалих серед цивільного населення відсутня

Сьогодні, 16 травня, російські війська вчергове атакували столичний регіон, застосувавши безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень адміністративна будівля, магазин, недіючий будинок культури та будівля освітнього закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

Повідомляється, що станом на 8:40 ранку зафіксовано наслідки падіння уламків ворожих БпЛА у Білоцерківському районі. 

Магазин, пошкоджений внаслідок дронової атаки
Магазин, пошкоджений внаслідок дронової атаки
фото: поліція Київської області/Facebook

За даними поліції, інформація про постраждалих серед цивільного населення відсутня. На місцях подій працюють правоохоронці, які документують наслідки чергового воєнного злочину Російської Федерації.

Внаслідок падіння уламків у Білоцерківському районі пошкоджено кілька будівель
Внаслідок падіння уламків у Білоцерківському районі пошкоджено кілька будівель
фото: поліця Київської області/Facebook

Поліція Київщини вкотре звертається до громадян з наполегливим проханням: під час оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до найближчих укриттів.  

Також сьогодні внаслідок ворожої атаки на столицю зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Було зафіксовано падіння уламків на території котельні. Також надійшли повідомлення про пошкодження вікон і автомобілів у житловій зоні.

Як повідомлялося, Київ був сьогодні під атакою ударних дронів. Під час повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що це працюють сили протиповітряної оборони.

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Теги: обстріл дрон Київщина

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