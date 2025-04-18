На Полтавщині рятувальники отруїлися після контакту із «шахедом»

На поверхні безпілотників виявлено застосування невідомої хімічної речовини

15 квітня 2025 року у Михайлівській громаді у тяжкому стані з хімічним отруєнням госпіталізовані співробітники ДСНС: вони здійснювали огляд місця падіння російського БпЛА типу Shahed та торкалися його залишків. Як передає «Главком», про це повідомили на сайті громади.

За їхньою інформацією, 15 квітня від начальника чергової зміни ДСНС надійшла інформація про хімічне отруєння двох людей.

Так, двоє співробітників служби оглядали місця падіння російського БпЛА типу Shahed й торкалися його залишків. Виявили застосування невідомої хімічної речовини для покриття поверхні безпілотників.

Нагадаємо, ворог використовує для ударів по Україні ударні дрони типу «Шахед», споряджені отруйними речовинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що російські окупанти наносять хімічні отруйні речовини на БпЛА типу Shahed-136 та «Герань-2», щоб під час атак завдавати українцям додаткової шкоди. Така тактика націлена насамперед на тих, хто буде підбирати уламки збитих безпілотників.

Зазначається, що ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Водночас інформація про те, що корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Нагадаємо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

До слова, нещодавно на фронті з’явилися дрони на оптоволокні, з якими дуже важко боротися. Пошук рішення проти такої зброї має відбуватися на рівні держави, зокрема у Національній академії наук України, каже політик, громадський активіст, а тепер аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».