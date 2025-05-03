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Дрони РФ атакували Миколаїв: під ударом – промисловість

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Дрони РФ атакували Миколаїв: під ударом – промисловість
Минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду та Очаків
фото ілюстративне: ДСНС

Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв

Російські окупанти атакували дронами Миколаїв в ніч на 3 травня. Під ударом ворога була промислова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

За його словами, у Миколаївській області цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили вісім дронів типу Shahed 131/136.

Близько 03:55 ворог атакував ударними дронами місто Миколаїв.

«Під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає», – повідомив Кім.

Також минулої доби росіяни атакували FPV-дронами Куцурубську громаду та Очаків. Крім того, ворог атакував ударним дроном, тип якого встановлюється, Первомайську селищну громаду. Постраждалих немає.

Так, у ніч на 3 травня у Миколаєві прогриміли вибухи, ймовірно, спрацювала ППО. Про це повідомили місцеві пабліки, передає «Главком».

Згодом міський голова Олег Сєнькєвич повідомив: «Чутно вибухи у Миколаєві! Загроза триває». Вже о 04:34 він написав, що викликів екстрених служб не зафіксовано. Та додав: «Тримаємо на контролі».

Нагадаємо, ввечері 2 травня ворог вчергове завдав ударів дронами по Харкову. За словами очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, внаслідок чергового масованого обстрілу Харкова ворожими безпілотниками поранення дістали майже 50 мирних жителів.

Станом на зараз відомо про 47 поранених внаслідок ворожого обстрілу. Серед постраждалих є 11-річна дитина. Вісім осіб наразі перебувають у лікарнях міста у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися чотири райони Харкова: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ’янський.

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Теги: війна Миколаїв дрон

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