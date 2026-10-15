Священник Московського патріархату розстріляв двох людей на Закарпатті

45-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці селища Вишково

У селищі Вишково Хустського району Закарпатської області сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє чоловіків, ще троє людей дістали поранення. Вогонь по перехожих відкрив 45-річний місцевий житель, який є священнослужителем УПЦ Московського патріархату. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 15 жовтня близько 16:00. За попередньою інформацією, чоловік ішов центральною вулицею селища та стріляв у перехожих.

Унаслідок нападу загинули двоє місцевих жителів віком 62 та 64 роки. Ще троє постраждалих перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Після повідомлення про стрілянину правоохоронці запровадили на території Хустського району спеціальну поліцейську операцію «Грім». Озброєного чоловіка вдалося розшукати та затримати за лічені хвилини.

Як повідомили в прокуратурі, затриманим виявився 45-річний місцевий житель, який є священнослужителем УПЦ Московського патріархату. Наразі з ним проводять невідкладні слідчі дії.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Правоохоронці встановлюють усі обставини стрілянини. Мотиви дій затриманого наразі не повідомляються.

Нагадаємо, раніше суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна клірика Української православної церкви Московського патріархату. За даними слідства, він співпрацював із ворогом та коригував російські удари по українських позиціях на Донеччині.