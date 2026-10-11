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На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади
Наслідки російського удару по Київщині 11 жовтня
фото: ДСНС

На місці пожежі в Бучанському районі працюють усі оперативні служби

У Бучанському районі Київської області 11 жовтня внаслідок нічної атаки російських безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка та Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив складські приміщення. За інформацією очільника ОВА, пожежу вже вдалося локалізувати. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію займання. 

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На місці події працюють усі необхідні оперативні служби. За попередніми даними, внаслідок пожежі на підприємстві загиблих і постраждалих немає.

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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
ДСНС

Крім цього, рятувальники повідомили, що протягом минулої доби на Київщині було пошкоджено 15 домоволодінь. Травм зазнали семеро людей.

Раніше, увечері 10 жовтня, російські війська атакували Київ безпілотниками. У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території та пошкодили кілька автомобілів. Пожежі не виникло. Наслідки атаки зафіксували також в Оболонському, Солом’янському та Подільському районах столиці. Пошкоджень зазнали житлові будинки, ресторан, бізнес-центр і човнова станція.

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Теги: обстріл ДСНС рятувальники пожежа Київщина

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