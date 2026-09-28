Азербайджан відреагував на загибель свого громадянина під час атаки РФ на Київ

Серед двох загиблих унаслідок російської атаки на Київщину був громадянин Азербайджану

МЗС країни висловило співчуття родині загиблого та займається доставкою його тіла на батьківщину

Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило загибель свого громадянина під час російської атаки безпілотників на Київ. Загиблим став 48-річний Аббас Аббасов, уродженець Кюрдамірського району.

Про це повідомив керівник управління пресслужби МЗС Азербайджану Айхан Гаджизаде у відповідь на запит азербайджанського видання Oxu.Az, пише «Главком».

За словами Гаджизаде, посольство Азербайджану в Україні надає необхідну консульську допомогу та займається організацією доставки тіла загиблого громадянина до Азербайджану.

«З глибокою скорботою висловлюємо співчуття родині та близьким покійного. Нехай Аллах упокоїть його душу!» – заявив представник азербайджанського МЗС.

Аббас Аббасов загинув увечері 27 вересня під час атаки безпілотників на Київ. За даними азербайджанських ЗМІ, чоловік займався торгівлею на сільськогосподарському ринку «Столичний». Під час атаки також постраждали ще кілька громадян Азербайджану. Їхні особи наразі встановлюються.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що серед двох загиблих унаслідок російської атаки на Київщину був громадянин Азербайджану. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.