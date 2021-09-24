Геращенко припустив, що правоохоронцям не вдасться знайти нападників на Шефіра

Правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто скоїв замах на помічника президента Сергія Шефіра. Про це Геращенко заявив на ток-шоу «Право на владу».

Геращенко зазначив, що МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти.

«У таких випадках я можу сказати, що робиться все можливе, як і в інших злочинах, щоб знайти кілера. Звісно, ми не можемо говорити, що буде 100-відсотковий результат. Але ми зробимо для цього все можливе (щоб знайти нападників – ред.)», – сказав Геращенко.

Геращенко також зазначив, що метою нападників було «залякати і зробити так, щоб президент відчув, що можуть вбити найближчих йому людей».

Він зазначив, що правоохоронці обстежують на Київщині понад 430 гектарів лісу, населені пункти та водойми навколо місця злочину. Підключили водолазів.

До слова, поліція оприлюднила цікаві деталі про гільзи, знайдені на місці обстрілу авто Шефіра. Крім того, триває пошук зброї, з якої стріляли в авто.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах. Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.