ФБР допоможе із розслідуванням замаху на першого помічника Зеленського

Служба долучиться до розслідувальних заходів

Федеральне бюро розслідувань США допомагатиме Україні з розслідуванням замаху на Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна.

У відповідь на запитання журналіста видання, чи дійсно ФБР долучиться до розслідування, – Єнін відповів ствердно.

«Я ж ще позавчора сказав, що вони запропонували свою допомогу»,– сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

Нагадаємо також, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про основний мотив нападу на помічника президента Сергія Шефіра.

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