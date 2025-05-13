На Оболоні з'явилася тематична клумба до 50-річчя району (фото)

Цьогоріч Оболонський район святкує 50-річний ювілей

До 50-річчя Оболоні поблизу метро «Оболонь» комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району облаштувало тематичну клумбу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство.

Повідомляється, що для створення композиції було використано чорнобривці, петунію, цинерарію, агератум тощо.

Клумба до ювілею Оболонського району Києва фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району

Нагадаємо, що цьогоріч Оболонський район святкує 50-річний ювілей. Як територіальну одиницю район було утворено 3 березня 1975 року і названо «Мінським».

У 2001 році відповідно до рішення сесії Київської міської ради району було повернуто історичну назву – Оболонський та включено до його складу територію Пущі-Водиці. Наразі Оболонський район Києва займає площу 11,02 тис. га.

Нагадаємо, у Києві в сквері Дніпровського району висадили нові дерева – вісім крупномірних катальп. Висадка нових дерев відбулася 22 квітня на вулиці Тампере в Всесвітній День Землі.

До слова, у більшості районів Києва з’явились дощові садки – спеціальні ландшафтні рішення, які допомагають збирати та утилізовувати дощову воду.