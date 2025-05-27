На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)

Сапери ДСНС України провели ідентифікацію знайдених предметів

На Київщині біля залізничної колії знайшли залишки ворожої ракети Х-101. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

На місце події оперативно прибули сапери ДСНС України, вони провели ідентифікацію знайдених предметів і встановили, що це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101.

Фахівці ДСНС встановили, що виявлені предмети є безпечними залишками крилатої російської ракети Х-101 фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Рятувальники вкотре закликають громадян до обачності та відповідальності. У разі виявлення уламків ракет, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) або будь-яких підозрілих предметів, категорично забороняється наближатися до них чи торкатися.

Нагадаємо, учора, 26 травня, у Київській області на подвір'ї біля приватного будинку знайшли бойову частину російської крилатої ракети.

Раніше повідомлялося, що найбільш небезпечними в контексті замінування залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомляло, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.