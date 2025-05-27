Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)
Залишки ворожої ракети Х-101
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Сапери  ДСНС України провели ідентифікацію знайдених предметів 

На Київщині біля залізничної колії знайшли залишки ворожої ракети Х-101. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України. 

На місце події оперативно прибули сапери  ДСНС України, вони провели ідентифікацію знайдених предметів і встановили, що це безпечні залишки крилатої російської ракети Х-101.

Фахівці ДСНС встановили, що виявлені предмети є безпечними залишками крилатої російської ракети Х-101
Фахівці ДСНС встановили, що виявлені предмети є безпечними залишками крилатої російської ракети Х-101
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Рятувальники вкотре закликають громадян до обачності та відповідальності. У разі виявлення уламків ракет, безпілотних літальних апаратів (БПЛА) або будь-яких підозрілих предметів, категорично забороняється наближатися до них чи торкатися. 

Нагадаємо, учора, 26 травня, у Київській області на подвір'ї біля приватного будинку знайшли бойову частину російської крилатої ракети

Раніше повідомлялося, що найбільш небезпечними в контексті замінування залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

Міністерство економіки раніше повідомляло, що Україна потребує $29,8 млрд на розмінування територій. Оскільки розмінування територій триватиме десятиліття, тому, за словами авторів, важливо розбудовувати довгострокову інституційну спроможність та розвиток партнерств з міжнародними організаціями, що займаються протимінною діяльністю.

Теги: Київ уламки ракет ракетна атака ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
22 травня, 08:38
Будинок Христини Казарновської розташований на вулиці Межигірській, 19
На Подолі відновлено історичний вигляд будинку Казарновської (фото)
19 травня, 17:20
Результати аналізів риби показали наявність ртуті
Відомий забудовник перевірив на ртуть рибу в елітному магазині: результати аналізу спровокували скандал
16 травня, 10:50
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
16 травня, 06:40
Остаточне рішення за президентом, який затверджує керівників РДА відповідними указами
Кабмін погодив призначення нових голів Дарницької та Солом’янської РДА
12 травня, 16:06
Президент України відповів на петицію Мішеля Терещенка
Зеленський відповів на петицію Терещенка щодо дерибану лісів та узбереж
9 травня, 12:34
Після влучання дрону у будинку сталася пожежа
Удар по Києву: з’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок
7 травня, 23:41
Для мешканців пошкодженого будинку розгорнуто штаб з ліквідації наслідків за адресою: вул. Табірна, 40
Штаби для допомоги постраждалим від атаки 7 травня жителям Києва: адреси
7 травня, 10:03
Для збереження полотнища та флагштока головний прапор тимчасово приспустять до покращення погодних умов
На Печерських пагорбах буде приспущено найбільший прапор країни: причина
30 квiтня, 18:57

Новини

На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)
На Київщині біля залізничної колії виявлено частину ракети Х-101 (фото)
В одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
В одному з дитсадків на Дарниці зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції
Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання
Спортсмени Київщини здобули 23 медалі на чемпіонаті України з параплавання
Скандал у Голосіївському районі: мозаїчне панно Воробйова під загрозою знищення
Скандал у Голосіївському районі: мозаїчне панно Воробйова під загрозою знищення
Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото)
Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото)
Вночі рятувальники прибрали два повалених дерева у столиці (фото)
Вночі рятувальники прибрали два повалених дерева у столиці (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
29K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
23K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
19K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією
15K
Солдата звільнили від покарання за СЗЧ. Що стало вирішальним у суді?

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua