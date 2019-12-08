  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)

    • Розсилка
    В даний час на Банковій під Офісом Президента зібралося близько 100 активістів - Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    В даний час на Банковій під Офісом Президента зібралося близько 100 активістів
    Фото Олексія Гавриленко

    Входи в будівлю охороняє поліція, а також працює поліція діалогу

    На Банковій, під Офісом президента зібралося близько ста активістів.

    Про це повідомляє кореспондент ГолосUA.

    В даний час на Банковій під Офісом Президента зібралося близько 100 активістів, обстановка спокійна.

    За повідомленням кореспондента, активісти встановили під Офіс президента агітаційний намет. Входи в будівлю охороняє поліція, а також працює поліція діалогу.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)
    Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)

    Також перед входом в офіс президента стоїть невелика, не до кінця змонтована площадка для виступів.

    Читайте також:
    Александр Рар: Ситуація змінюється. Франція і Німеччина кажуть: ми захищаємо Україну, але…
    «Нормандська зустріч». Хто тут союзник, а хто – ворог?

    Як повідомлялося, Порошенко застеріг від переговорів по газу під час «нормандської зустрічі».

    Нагадаємо, 8 грудня відбулося віче «Червоні лінії». Його скликали одразу три політичні сили: «Європейська Солідарність», «Голос», «Батьківщина». 

    Батьківщина Європейська солідарність активісти поліція партія Голос Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ