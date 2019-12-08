Під Офісом президента активісти встановили агітаційний намет і недобудовану сцену (фото)



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В даний час на Банковій під Офісом Президента зібралося близько 100 активістів Фото Олексія Гавриленко

Входи в будівлю охороняє поліція, а також працює поліція діалогу

На Банковій, під Офісом президента зібралося близько ста активістів.

Про це повідомляє кореспондент ГолосUA.

В даний час на Банковій під Офісом Президента зібралося близько 100 активістів, обстановка спокійна.

За повідомленням кореспондента, активісти встановили під Офіс президента агітаційний намет. Входи в будівлю охороняє поліція, а також працює поліція діалогу.

Також перед входом в офіс президента стоїть невелика, не до кінця змонтована площадка для виступів.

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Нагадаємо, 8 грудня відбулося віче «Червоні лінії». Його скликали одразу три політичні сили: «Європейська Солідарність», «Голос», «Батьківщина».