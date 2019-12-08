Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об’єдналися проти капітуляції, – Порошенко



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Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність – п’ятий президент

Акція «Червоні лінії» об’єднала партіотичні сили у парламенті та поза ним, світове українство і громадянське суспільство всередині країни.

Про це заявив лідер партії «Європейська Солідаоність», п’ятий Президент України Петро Порошенко під час виступу на багатотисячному Віче у центрі Києва.

«Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я дякую закордонному українству, яке по всьому світу, в тому числі у Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує – вашої небайдужості», – наголосив Петро Порошенко.

«Я вітаю наші парламентські фракції. Дякую «Європейській Солідарності», дякую «Батькіщині», дякую «Голосу». Парламентська опозиція об’єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки спільно ми можемо протистояти здачі укранських інтересів», – переконаний Петро Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко застеріг від переговорів по газу під час «нормандської зустрічі».

Нагадаємо, 8 грудня відбулося віче «Червоні лінії». Його скликали одразу три політичні сили: «Європейська Солідарність», «Голос», «Батьківщина».

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