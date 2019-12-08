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    У світі

    У Парижі напередодні «нормандського саміту» нагадали про злочини Росії

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    У Парижі напередодні «нормандського саміту» нагадали про злочини Росії
    Фото Укрінформ

    Учасники мирної акції закликали світ підтримати Україну та посилити санкцій проти Росії

    У Парижі напередодні саміту у «нормандському форматі» активісти провели акцію «Підтримай Україну! Зупини російську агресію!».

    Організаторами акції виступили Світовий конгрес українців та українська громада Франції, повідомляє Укрінформ.

    У неділю активісти провели ходу від пам’ятника Тарасу Шевченку біля собору Святого Володимира до площі Сен-Мішель, що у центрі Парижа. Активісти тримали державні прапори України та Франції, прапор УПА і банер «Росія – це держава-терорист».

    «Світовий конгрес Українців, українська громада Франції, Європи та світу закликають світових лідерів підтримати створення «дорожньої карти» для виведення російських військ і найманців разом зі зброєю з території України, деокупації Криму та частин Донецької і Луганської областей, відновлення Україною повного контролю над українсько-російським кордоном, повернення вимушених переселенців додому та початку відбудови інфраструктури на Донбасі», – йдеться у зверненні українців.

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    Учасники мирної акції також закликали світ підтримати Україну та посилити санкцій проти Росії.

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    «Жодних виборів на окупованих територіях. Жодних переговорів з лідерами терористичних організацій», – наголосили представники української громадськості.

    Активісти нагадали, що війна Росії проти України є найтривалішим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни, наслідки якого, безсумнівно, вплинуть на майбутнє миру на континенті.

    У заході взяв участь президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, який 8-10 грудня перебуває у Парижі з візитом.

    Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі пройде саміт за участю лідерів Франції, України, Німеччини та Росії.

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