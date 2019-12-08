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    Події в Україні

    У Бахмуті прощаються з волонтером Артемом Мирошниченком

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    У Бахмуті прощаються з волонтером Артемом Мирошниченком
    Фото: Facebook, Nastka Fedchenko.

    Волонтера побили підлітки 16 і 17 років за те, що він відповів їм українською

    У Бахмуті прощаються з волонтером Артемом Мирошниченком, який помер у лікарні від травм, яких зазнав унаслідок жорстокого побиття.

    Про це повідомила журналістка Анастасія Федченко у Facebook.

    «У Бахмуті прощаються з Артемом Мирошниченком, убитим за українську мову в українському місті... Так вважають місцеві активісти», – написала вона.

    За словами журналістки, на тілі волонтера страшні сліди побиття. «На Артема страшно дивитися, на ньому немає живого місця», – зазначила Федченко.

    Як повідомлялося, 29 листопада у Бахмуті внаслідок нападу невідомих тяжких травм зазнав місцевий волонтер Артем Мирошниченко. Після низки складних операцій він перебував у реанімації. 5 грудня ввечері чоловік помер.

    Знайомі Мирошниченка стверджують, що активіста побили підлітки 16 і 17 років, які займалися бойовими мистецтвами, за те, що він відповів їм українською.

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