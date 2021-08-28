Під Офісом президента влаштували акцію на підтримку політв’язнів Кремля

Під час акції шестеро чоловіків та жінок, які символізували в’язнів Кремля, з мішками на головах оголосили імена українців, яких утримують в російських в'язницях

Учасники акції тримали плакати з написами: «Пане президенте, де закон про захист політв'язнів?»

Під Офісом президента у Києві влаштували акцію-перформанс під назвою «Життя заручників Кремля – це не іграшки» на підтримку політв’язнів Кремля. Її ініціювали колишні полонені та правозахисники.

Як повідомляє «Суспільне», учасники акції тримали плакати з написами: «Пане президенте, де закон про захист політв'язнів?», «Вони потребують захисту держави», «Вони не здаються – ми не здамося. Свободу політв'язням Кремля!» та інші.

Пікетувальники звернулися до президентів України та США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена, які мають 31 серпня зустрітися у Вашингтоні, із закликом вплинути на Росію, щоб та звільнила українців з тюрем в окупованому Криму, ОРДЛО та Росії.

Як зазначила представниця Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик, з моменту останнього звільнення українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова, вже минуло два роки.

«З того часу не відбулося жодного іншого звільнення кримських політв’язнів. І станом на сьогодні ми маємо у наших списках щонайменше 124 особи, які позбавлені волі на території окупованого Криму і в Російські Федерації», – поінформувала Тетяна Печончик.

Вона також повідомила, що за даними правозахисних організацій та СБУ, щонайменше 276 осіб є цивільними та військовими заручниками, які наразі перебувають на території так званих «ДНР» та «ЛНР».

Під час акції шестеро чоловіків та жінок, які символізували в’язнів Кремля, з мішками на головах оголосили імена українців, яких утримують в російських в'язницях. У фіналі перформансу пролунали «постріли», від яких «в’язні Кремля» впалі. Таким чином учасники акції хотіли сказати, що в’язням Кремля загрожує смерть, якщо їх не звільнять.

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